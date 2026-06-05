価格や独自の商品展開で人気のスーパー「ロピア」が6月5日、筑豊エリアに初の店舗をオープンさせました。福岡県では9つ目となる出店先に、飯塚市が選ばれたのは一体、なぜなのでしょうか。■河津憲二朗フィールドキャスター「ご覧ください。開店30分前ですが、すでに長い行列です。奥はもう見えないです。」福岡県飯塚市にオープンしたのは「食生活ラブラブロピア飯塚太郎丸店」です。県内9つ