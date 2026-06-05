【ネオ・この有名人の意外な学歴】#5「Aぇ!group」草間リチャード敬太は事件から“ほぼ復活” 大阪学院大で学んだ苦労人の前途見上愛◇◇◇最初の1カ月の平均視聴率が14％を切り苦戦が目立ったNHK連続テレビ小説「風、薫る」。5月後半に仲間由紀恵（46）が登場すると15％台を記録するなど、好転の兆しを見せている。仲間が演じる侯爵夫人に心を開かせるヒロインを熱演する見上愛（25）の小学生の頃の夢は総理大臣