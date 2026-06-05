中東情勢への懸念から、買いだめによって一部で品薄となっている市町村指定のごみ袋。長野市でも来週から、指定のごみ袋以外でも収集を受け入れると発表しました。長野市によりますと、今週に入り「ごみを出す袋がない」などといった相談が増え始め、多い日では30件に上るということです。この状況を受けて市は、6月8日の収集分から、指定のごみ袋以外でも受け入れることを決めました。指定袋を持っている場合は、可燃ごみは不燃ご