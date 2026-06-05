日本時間１８時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想0.8%前回0.8%（前年比)