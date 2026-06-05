去年12月、ＪＲ長野駅近くで起きたごみ収集車による死亡ひき逃げ事件で、長野地方裁判所から「拘禁刑2年」の実刑判決を言い渡された男が、期日までに控訴せず、刑が確定したことが分かりました。拘禁刑2年の刑が確定したのは、長野市三輪の会社員、佐藤陽市受刑者（56）です。判決によりますと、佐藤受刑者は去年12月8日の早朝、ＪＲ長野駅近くでごみ収集車を運転中、安全を確認しないままバックで進み、路上に横たわっていた男性