俳優の賀来賢人が５日、都内で行われた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）の初日舞台あいさつに登場。主演した穂志もえかを絶賛した。プロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演。作品の魅力について「この映画『バーン！』ってなるシーンある。（セットの）全部に糸を付けていて、すごくアナログスタイルでやっていたんですよ。近年、僕が経