e☆イヤホンは、イヤフォン・ヘッドフォンを中心とした”ポータブルオーディオ”の試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 夏 秋葉原」を7月11日と12日の2日間で開催する。開場はベルサール秋葉原 B1F、1F、2Fと、秋葉原コンベンションホール 2F。開場時間は11時から18時(最終入場17時30分)。入場料は無料で、事前登録なしのフリー入退場となる。 今回の「ポタフェス 2026 夏 秋葉原」では、イヤ