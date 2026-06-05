◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンクの渡辺陸が「８番・捕手」で名を連ねた。５月１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）以来のスタメンとなる。先発は、前回登板５月２９日の広島戦（みずほペイペイ）で完封勝利を挙げた大関友久投手。交流戦通算１２試合の登板で７勝無敗の左腕が、チームを交流戦８連勝に導く。スタメンは以下。１（右）正木２（遊）庄子３（左）近藤４（三