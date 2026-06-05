ユニクロが提案する、衣服で夏を快適に過ごすための新基準「適材適暑（てきざいてきしょ）」。近年、日本の夏は記録的な猛暑が続いていますが、一言に「暑い」と言っても、梅雨時期のじっとりとした湿気、真夏の刺すような直射日光、熱がこもる熱帯夜など、環境や時間帯によってその暑さの質はまったく異なります。ユニクロはそんな多様な暑さに対し、「その時々の暑さや環境に合わせて素材・機能・デザインを選び、衣服で快適さを