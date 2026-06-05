◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（５日・神宮）日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日のヤクルト戦（神宮）で今季初先発する。今季は、中継ぎとして開幕１軍入りし、７試合で防御率５・６８。４月２２日の降格以降は、先発として調整を続け２軍で６試合で防御率２・００と状態を上げていた。「結果に関しては毎試合最低限の結果を残したいなっていうのは思っていましたし、技術的には、投球フォームのこと