◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武戦（５日・バンテリンドーム）５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗（２８）が５日の中日・西武戦（バンテリンＤ）でセレモニアルピッチを行った。愛知・岡崎市出身で２年連続登板の佐野は「去年はワンバウンドの投球だったので、今年は絶対にストライクを取ります。コンディションは肩が痛いです。前回、僕が投げたときはドラゴンズは逆転勝利したそうです。今日