近年、RTD（缶チューハイなど）市場で存在感を増しているのがクラフト系のウイスキーハイボール。その最新トレンドと、個人的に注目しているカテゴリーについて、飲み比べレビューとともに紹介したいと思います。スモーキーなウイスキーは市民権を得たといっていい！ハイボール缶は、コンビニではローソンが最も攻めている印象で、2025年はジンカクテルを含めると計14品を販売。2026年も『嘉之助（かのすけ）』に『コンパスボック