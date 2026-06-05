タレントの稲川淳二（７８）が５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。幽霊と遭遇したことで負った指の傷を披露する一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは街中で遭遇したくないモノがありますか？」について聞かれると、「たま〜にね、一般の方はあんまり見ないものを見ることがあるんですよ」と怪談の名人らしい返答の稲川。「人ごとじゃな