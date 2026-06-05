ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」は2日目を終えた。地元の女子レーサー・実森美祐（29＝広島）が5日の2日目5R、インからしっかりと逃げ切って今シリーズ初白星。初日6着から巻き返した。「（1Mで）舟が返ってくれました。直線は一緒くらいだけど、乗り心地は一番良かったし、いい調整ができました」スムーズな動きが結果につながった。「この1着は大きい。地元なのでいいレースができるよ