芸能事務所「ホリプロコム」が5日、公式サイトを更新。お笑いコンビ「チンクルホイ」と「ミライ」の解散を発表した。「ご報告」と題してサイトを更新。「この度、『チンクルホイ』『ミライ』は2026年6月5日をもちまして解散することとなりました」と発表した。「これまで応援いただき誠にありがとうございました」と感謝をつづった。「チンクルホイ」は、八木謙太とシロウによるコンビ。「ミライ」は山口陽翔とこーよーに