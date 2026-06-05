俳優の賀来賢人が5日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台あいさつに登壇した。【写真】ファン歓喜…！客席内をダッシュしてグッズを配りまくる賀来賢人作品にかけ、人生で1番背筋の凍った体験を話すことに。賀来は「SHAZNAのIZAMUさんに追いかけられる夢はよく言っているしな…」とじっくり考えながら切り出し「人生で1回、金縛りにあったことがあって。金縛りにあうと、指を1本1本ほぐ