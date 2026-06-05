元「プラス・マイナス」の兼光タカシ（47）が5日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真が反響を呼んでいる。兼光は「きょうのげいにん 2420ばん」と書き出し、「トータルテンボス」藤田憲右との写真をアップ。「テーマ：痩せ方ハンパねぇ」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「藤田さん痩せまくりです！！」「藤田ちゃん、痩せすぎちゃう！？元気なら良し！」「藤田さんイケおじ」「痩せたね」などの