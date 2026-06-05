テレビ東京は５日、バラエティー番組「種から植えるＴＶ」で、視聴者プレゼント１７００人分を送っていなかったと発表した。担当者が代わる際、プレゼントの抽選・発送の業務が引き継がれなかったことや、チェック体制が不十分だったことが原因という。同番組は２０２２年４月の放送開始で、同年６月から今年３月までの計１７０回で発送が行われていなかった。このうち応募データが自動消去されていた期間もあった。発送に関わ