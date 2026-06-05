◇プロ野球セ・パ交流戦ヤクルト−日本ハム(5日、神宮球場)神宮球場ではヤクルトと日本ハムの交流戦、初戦がスタートしました。そんな中、試合前には明るい両監督らしい光景が生まれました。これが見られたのは、両チームのオーダー票交換。池山隆寛監督と新庄剛志監督が両手を大きく広げ、球場を見渡しながら両軍ベンチから登場しました。ファンはこの光景に歓声をあげながら拍手。両監督はにこやかにオーダー票を交換すると、