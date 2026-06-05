デリバリーサービスの出前館では、2026年6月4日から10日までの1週間限定で、「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」3ブランド同時の「半額祭」を実施しています。お店の味をお得に楽しめる1週間出前館史上初となる、すかいらーくブランドの垣根を越えた夢の半額祭が実施中です。対象商品は、各ブランドを代表する、あるいはリピート率が高いという人気メニュー。期間中、対象メニューが通常価格の50％オフで、お得に注文できます