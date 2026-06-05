フロジャポンが運営するフロプレステージュでは、毎月5・6・7がつく日の計9日間を「FLOの日」として、限定タルトやスイーツをお買い得価格で販売しています。今回は、6月の「FLOの日」について紹介していきます。桃の美味しさを引き立てる3種のタルト台6月は、旬の桃を贅沢に使ったホールタルトが登場。シロップ仕立てのやわらかな桃と、それぞれ味わいの異なるタルト台との相性を楽しめます。・桃と苺のタルト〜ダマンド〜【6月5