世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。6月2日（火）に放送された同番組には、久保田かずのぶ（とろサーモン）がゲスト出演。ある番組が大好きだという三谷紬アナウンサーに対し、毒舌発言を連発し…。【映像】とろサーモン久保田、テレ朝・三谷紬アナに吠えまくる「お前はアメリカに乗っ取られたんだよ！」久保田がひっかかっ