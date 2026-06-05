長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスとの「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025－26」を2勝1敗で制し、記念すべきBリーグ10周年は幕を閉じた。 長崎創設メンバーの狩俣昌也と時を同じくして、2026年5月26日に横浜アリーナでキャリアを終えた人がいる。S級ライセンスの定年を迎える平出剛レフェリーだ。 平出レフェリーは宇都宮学園高校（現・文星芸術大学附属高