５日の日経平均株価は前日比８８２円安の６万６５８８円と続落した。米半導体大手ブロードコム＜AVGO＞の急落などが響き、日本のＡＩ・半導体関連株などが下落した。ただ、その一方で三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど銀行株が買われた。ＴＯＰＩＸも一時プラス圏で推移する場面があった。 日経平均をＴＯＰＩＸで割った「ＮＴ倍率」は４日には１７倍となり過去最高水準にある。これは、半導体関連を中心