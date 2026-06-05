日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円９４～９６銭と前日に比べ０５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円０５～０９銭と同５１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３２～３３ドルと同０．００２８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS