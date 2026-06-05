前島亜美の新曲「完璧じゃないわたし」が、7月4日より放送開始となるTVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』のエンディングテーマに起用される。 （関連：前島亜美、繊細な歌声と豊かな表現力2ndワンマンライブ『Blooming NOTE』で広げた無二の彩り） 同作は、ギャップあふれるお嬢様の“お世話”から始まるラブコメディ。前島は