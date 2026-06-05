「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a（Google）2位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位Galaxy S26（SAMSUNG）4位A5 5G（OPPO）5位AQUOS sense10（シャープ）6位Reno13 A（OPPO）7位arrows We2（FCNT）8位AQUOS wish5（シャープ）9位moto g05（Motorola Mobility）10位Xperia 10 VII（ソニー）26年5