写真＆動画：岩本照とドルガバが魅せる、圧倒的美！ショット（全7投稿） 2025年10月にDOLCE＆GABBANA（ドルチェ＆ガッバーナ）のジャパンアンバサダーに就任したSnow Manの岩本照。SNSで公開されたビジュアルでは、ドルガバのアイテムをスタイリッシュに着こなし、圧倒的な存在感を放っている。 スーツ姿で魅せるクールなキメショットはもちろん、思わずほほ笑んでしまうようなニコニコ笑顔のカットま