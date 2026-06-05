【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が、6月8日22時から放送のTBS特別番組『幹事Xと名店の夜～本木雅弘は誰を呼ぶ？～』の“のぞきゲスト”に決定した。 ■前回放送で幹事を務めた櫻井翔が、今度は“のぞきゲスト”に！ 『幹事Xと名店の夜』は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？を覗き見する「新ドキュメント＆トーク番組」。決まっ