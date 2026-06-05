【その他の画像・動画等を元記事で観る】 沖縄出身の5人組ロックバンドORANGE RANGEが、約1年ぶりにYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。 ■約1年ぶりの『THE FIRST TAKE』で思い出深い「チャンピオーネ」を披露 今回披露するのは、2006年にNHK中継の公式テーマソングとしてリリースされた楽曲「チャンピオーネ」。 当時日本中のサッカーファンを盛り上げた本楽曲を今、『THE FIRST