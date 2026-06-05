【その他の画像・動画等を元記事で観る】 メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが、キャリア初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM -唇を追え！-』を、9月9日にリリースすることが決定した。 ■ベストアルバムは通常盤も3枚組という圧倒的ボリューム感 本作には、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から、2025年リリースの「スケッ