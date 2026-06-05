【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが6月8日発売の『AERA 6月15日増大号』（朝日新聞出版）の表紙とグラビアに登場する。MAZZELが同誌の表紙を飾るのはこれが初。 ■メンバーの個性が光るグラビアも必見 デビューから3年、着実にファンを増やし、初のアリーナツアーも即完売するなど勢いに乗る8人。彼らの信念、メンバー同士の絆、グループの未来について語ったロングイン