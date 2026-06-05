【写真】主演映画の撮影現場でタンクトップ姿で真剣な表情を見せる向井康二 Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新し、主演映画『（LOVE SONG）』のオフショットを披露した。 ■『（LOVE SONG）』の発売を記念してオフショット公開 向井が森崎ウィンとダブル主演を務めた映画『（LOVE SONG）』のBlu-ray＆DVDが6月5日にリリースを迎えた。本作で森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目過ぎる