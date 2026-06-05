俳優の賀来賢人が5日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の初日舞台あいさつに登壇した。【写真】ファン歓喜…！客席内をダッシュしてグッズを配りまくる賀来賢人イベントでは、サプライズでプレゼントコーナーが。映画のTシャツや非売品のグッズが抽選で当たることに。賀来が直接、渡しに行くことになり、劇場狭しとマジダッシュで動き回った。プレゼントを渡して、賀来はファンと交流した。再