日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万7167枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 227167(227167) ソシエテジェネラル証券158200(158200) バークレイズ証券 96747( 96747