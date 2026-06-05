タレントでありクラシックカーコレクターとしても知られる堺正章（79）が主宰するクラシックカークラブ「クラブロトンド」は、競技特化型クラシックカーラリー「RALLY FORTISSIMO（ラリーフォルティッシモ）」第4回大会を6月5日から7日まで開催する。【写真】クラシックカーがずらり！青空の下拳を突き上げる堺正章同大会は、千葉県長柄町を中心とした自然豊かなエリアを舞台に、クラシックカー競技の醍醐味である「線踏み競技