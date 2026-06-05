新たな音楽活動へ向けた準備期間として活動の一時休止を発表していたシンガー・ソングライターの清 竜人が、活動再開を発表した。【写真】ハーレム感あふれる一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」ビジュアル昨年12月に行われた清 竜人25ラストライブ以降、公の場での活動を行っていなかった清だが、自身の誕生日にXへ投稿した「Coming soon」のポストをきっかけに、新たな活動への注目が集まっていた。その後、不思議なキ