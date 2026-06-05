俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。質屋の店主でありながら、真から依頼された事件に関わる入手困難な情報を収集し提供する“情報屋”としての顔をあわせ持つ足利晴子を演じる井川遥にインタビュー。孤独を抱えながらも軽やかに言葉を放つ晴子というキャラクターの奥行きや、その役作りのアプローチに迫るほか、宮藤詩織役の中条あやみとの関係性や、対談