歌手・俳優の北山宏光が、29日発売の雑誌『NYLON JAPAN』2026年8月号 SPECIAL EDITION（カエルム）のW表紙を飾る。【別表紙カット】鮮烈カラーで…色気たぎる北山宏光W表紙には「TRUE COLORS」というテーマにふさわしい、大人の色気をまとった鮮烈な“カラフルみっくん”と、静寂のなかに強いまなざしを宿す“モノクロームキタミツ”として登場。対照的な2つの世界観を表現したスペシャルシューティングが実現した。刺激的であ