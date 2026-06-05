「ルノアールでモーニングが無料？」喫茶室ルノアールでは6月1日から6月30日までの期間限定で、1ドリンク注文すると通常80円の「モーニングAセット」が無料になるキャンペーンを実施中です。朝活勢には欠かせないモーニングに、新たな選択肢が加わりました。早速食べに行ってきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■厚切りトースト、ゆで卵、コンソメスープのAセットが無料 えっ、いいんですか？今回