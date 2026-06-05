俳優・本木雅弘の食事会を“のぞき見”する、8日午後10時から放送されるTBS系特別番組『幹事Ｘと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』に櫻井翔がゲスト出演する。前回は自らの食事会をのぞかれる側だった櫻井が、大先輩・本木の食事会をのぞき見する。【写真】大先輩の意外な姿を目撃することになる櫻井翔昨年12月に放送し、好評を博した番組の2回目。幹事を務める本木の食事会に集まったのは杉本哲太、河内大和、宮舘涼太（Sno