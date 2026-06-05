世界経済フォーラムが6月4日に発表したリポートによると、2025年と2026年には全世界が地政学上の緊張や経済安全保障への懸念、主要経済体（国と地域）の貿易関係の変化の影響を受けて経済の断片化が加速して、年間で2130億ドル（約34兆円）から3070億ドル（49兆円）の損失をもたらす見通しです。リポートによると、関税の引き上げ、投資の規制、報復措置は米国、EU、カナダ、日本、韓国など従来からの経済体にますます大きな影響を