超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN （恵比寿学園男子部）。EBiDANの15周年記念シングル「Yes! 東京」（8月11日発売）の「15周年盤」に収録されるリミックスを手がける5人のアーティストが発表された。【画像】解禁されたEBiDANシャッフルユニット参加するのは、EBiDANメンバーと同じスターダストプロモーション系列の所属で、初期