アサヒビールは、「アサヒ生ビール ハーフ＆ハーフ」を2026年6月9日から数量限定で発売する。350ミリリットルと500ミリリットル"マルエフ"の愛称で知られる「アサヒ生ビール」と、「アサヒ生ビール黒生」を1対1の割合でブレンド。イベントで人気の飲み方を、缶商品として初めて発売するという。マルエフのまろやかでやわらかい口当たりと、黒生の芳ばしさを同時に楽しめる。容量350ミリリットル、500ミリリットルを用意する。いず