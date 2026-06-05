24日に発売される桑田佳祐の最新シングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを記念したライブセレクション特番「TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live〜夏祭りツアー直前SP〜」が、25日午後8時から桑田の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表された。【動画】桑田佳祐が登場！カンロの新CM「Sweetな未来へ!!」5月に公開されたライブセレクションの第2弾となる同番組は、桑田が7月から全国10ヶ所22公演