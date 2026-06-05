テレビアニメ『ヘルモード』第2期が、7月3日からTOKYO MXにて毎週金曜深夜1時より放送されることが発表された。あわせて、本PVが公開。新キャラクターのドベルグ役を武虎、テオドシール役を三木眞一郎が務め、オープニングテーマに浪漫派マシュマロ 「○×△□」が決定した。【画像】違うタイプの強キャラ感！公開された『ヘルモード』新キャラクタービジュアル本PVでは、ラターシュ王国学園都市にやって来たアレン、クレナ、