アニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』（7月4日放送）のエンディングテーマを前島亜美が担当することが発表された。さらに、旭可憐役も前島が演じることが決定した。【画像】超ミニスカ！前島亜美が演じるキャラ・旭可憐の設定画エンディングテーマは前島の「完璧じゃないわたし」に決定。前島からは「個人的に初となるタイアップ作品での作詞