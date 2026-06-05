メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが、キャリア初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』を9月9日にリリースすることが決定した。【動画】レアすぎん？ 『ナイトスクープ』あいみょんが依頼者で登場同作は、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から昨年リリースの「スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」までの全シングル曲とカップリング曲を収録