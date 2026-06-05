ボートレース宮島のG1「開設72周年記念宮島チャンピオンカップ」が2日目を終えた。初日6、6着と苦戦した沢田尚也（27＝滋賀）が起死回生の白星をつかんだ。2日目4R、3コースから鮮やかな捲り差しへ。これがインから先マイした土屋を捉えて抜き去った。「良かったですね。新品のリングを換えて、多少良くなっていました。出足は良さそうです」。整備でパワーアップに成功。十分に戦えることをアピールした。「まだ合い切っ