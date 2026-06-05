7人組グループ・IMP.の基俊介が5日、ヒューリックホール東京で行われた舞台『ぴーすおぶせーふ』ゲネプロ後囲み取材にトリプル主演の、佐々木美玲、落合モトキと共に参加した。初日を迎え、基がIMP.メンバー6人それぞれの反応を明かした。【集合ショット】気合い十分！役衣装で登場した基俊介＆佐々木美玲＆落合モトキ昨日はメンバーの鈴木大河が主演する舞台『曲がれ！スプーン』が開幕。鈴木がメンバーの椿泰我から長文メッ